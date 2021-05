Kreis Viersen : Tschüss, Bundesnotbremse

Kreis Viersen In der Nacht zu Freitag ist die Bundesnotbremse im Kreis Viersen Geschichte – Ausgangsbeschränkungen & Co. sind dann passé. Welche Corona-Regeln gelten ab Freitag?

Die Voraussetzungen sind erfüllt: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 lag, fallen Ausgangsbeschränkungen & Co. weg – und zwar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. Mai, ab 0 Uhr.