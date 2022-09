Unfall in Niederkrüchten : Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Niederkrüchten Ein 56-Jähriger wollte ein Traktorgespann überholen. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei in Viersen mit. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.

Ein Rettungshubschrauber war schon angefordert, doch seine Hilfe wurde nicht mehr benötigt: Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Niederkrüchten ist am frühen Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Damer Straße in Niederkrüchten so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle blieb bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.