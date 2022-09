Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum : Niederländer rast in Gegenverkehr – fünf Verletzte in Kranenburg

Niederländer rast in Gegenverkehr – fünf Verletzte in Kranenburg

Kranenburg Beim Überholen übersah ein 35-jähriger Niederländer ein entgegenkommendes Auto. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurden fünf Menschen schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag zwischen Kranenburg und Wyler ereignet. Um 21.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Nimwegen (NL) mit seinem Pkw Ford die Hauptstraße von Kranenburg kommend, in Fahrtrichtung Wyler. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er einen vorausfahrenden Pkw und übersah dabei einen 66-jährigen Mann aus Kleve, der mit seinem Auto der Marke Suzuki die Hauptstraße in die Gegenrichtung fuhr.