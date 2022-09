Junger Mann flog von Motorrad : 19-Jähriger bei Unfall in Hamminkeln schwer verletzt

19-Jähriger bei Unfall in Hamminkeln schwer verletzt

Hamminkeln Nach einem Unfall in Hamminkeln findet sich ein 19-Jähriger nun mit schweren Verletzungen im Krankenhaus wieder. Er war mit seinem Motorrad gestürzt, nachdem er mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammengestoßen war. Die Polizei stellt Vermutungen zum Unfallhergang an.

Am Dienstag hat es auf der Straße zum Voshövel einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem sich ein 19-jähriger Mann aus Wesel schwer verletzte. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Der 19-Jährige war demnach gegen 15.15 Uhr auf der Straße Stricksbrink in Richtung Isselmannsweg unterwegs, als er beim Überqueren der Straße zum Voshövel vermutlich den von rechts kommenden Pkw eines 37-jährigen Hamminkelners übersah.