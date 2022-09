Tödlicher Unfall : 81-Jähriger stirbt nach Unfall beim Ausparken

Der Mann kam zunächst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dormagen Am Mittwoch, 7 September, kam es auf der Krefelder Straße in Dormagen zu einem Verkehrsunfall. Was zunächst nach einem harmlosen Unfall aussah, endete tragisch.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 81-Jähriger, mit seinem Auto aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Klinikums auszuparken. Seinen Angaben zufolge verlor der Dormagener offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, da er das Gaspedal mit der Bremse verwechselte, teilte die Polizei mit. Im Zuge dessen touchierte er eine Straßenlaterne und fuhr gegen die Gebäudefassade, wo er zum Stillstand kam.

Der Fahrer des Opel wurde zunächst mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt, wo er zwei Tage später verstarb.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen übernommen. Ein Abschleppdienst entfernte das Auto des Verstorbenen.

(NGZ)