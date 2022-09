Vorfall in Schwalmtal-Amern : Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Schwalmtal Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Möglicherweise hat der Autofahrer während der Fahrt das Handy genutzt; sie stellte sein Telefon sicher.

Ein Motorradfahrer (67) aus Brüggen ist am Dienstag bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Kleintransporters um 9.15 Uhr auf der L372 aus Dülken in Richtung Niederkrüchten unterwegs. In Schwalmtal-Amern bog er links in die Polmansstraße ab. Laut Polizei missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers, der auf der L372 in Richtung Dülken unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Wegen der Unfallaufnahme der Viersener Polizei und von Spezialisten aus Düsseldorf war die L372 zwischen der B221 in Niederkrüchten-Heyen und der Kasender Straße gesperrt. Das Verkehrskommissariat Viersen ermittelt nun und stellte das Handy des Autofahrers sicher.