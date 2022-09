Spende aus Viersen : Viersen schenkt Ukraine Feuerwehrwagen

Viersen In der Partnerstadt Kaniw war der noch aus Sowjetzeiten stammende Leiterwagen nicht mehr reparabel. Die „Freunde von Kanew“ kauften mit Unterstützung der Feuerwehr Viersen einen Gebrauchten.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Viersener Feuerwehr habe man in Süddeutschland einen gebrauchten Leiterwagen für 33.000 Euro erworben. „Wir haben den Wagen inspiziert, nach Viersen geholt und ausgestattet,“ erläuterte Viersens Feuerwehrchef Frank Kersbaum. Seit drei Tagen sei ein Feuerwehrteam aus Kaniw in Viersen: „Die Kameraden haben sie in den Funktionen des Wagens eingewiesen.“ Die Kaniwer Delegationsleiterin Alina Kozlova dankte dem Verein und der Stadt: „Sie können sich nicht vorstellen, wie wohltuend und notwendig Ihre Unterstützung ist.“ Die aus Kanew mit angereisten Feuerwehrleute freuten sich zudem, ihre Familien in Viersen besuchen zu können und nach einem halben Jahr wiederzusehen.