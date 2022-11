Weihnachtsmarkt in Viersen : Märchenhafte Woche im Süchtelner Ortskern

Der Verein Viersen aktiv richtet die Märchenwoche aus. Der Weihnachtsmarkt ist eine Kooperation mit dem Citymanagement. Foto: Stadt Viersen

Süchteln An diesem Samstag beginnt die Süchtelner Weihnachtsmärchen-Woche. Sie endet mit Weihnachtsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag. Was alles geboten wird.

Mit dem Weihnachtsmärchen-Konzert „Shine a Light“ am Samstag, 19. November, beginnt die Süchtelner Weihnachtsmärchen-Woche – mit dem Märchen-Weihnachtsmarkt am 26. und 27. November endet sie. Im Ortskern werden dazu rund 25 Märchenfiguren aus Holz aufgestellt, berichtet André Wuttke vom Vorstand des Vereins Viersen aktiv. Eine Neuerung: „Wir haben die Märchenfiguren mit QR-Codes versehen“, sagt Wuttke. Wer den Code mit dem Smartphone scannt, höre eine kurze Einleitung des jeweiligen Märchens und einen Hinweis dazu, wann und in welchem Süchtelner Geschäft die passende „Live-Lesung“ dazu sei.

Viersen aktiv ist Veranstalter der Märchenwoche, den Weihnachtsmarkt organisiert der Verein aber zusammen mit dem städtischen Citymanagement. Erster Programmpunkt ist das Weihnachtsmärchen-Konzert der Stage-Dream-Academy an diesem Samstag, mit zwei Aufführungen (15 und 18 Uhr) in der Aula der Brüder-Grimm-Schule.

Von Montag, 21. November, bis Samstag, 26. November, sind insgesamt 36 märchenhafte Lesungen und Aktionen für Kinder und Erwachsene in Geschäftensowie in der Kulturkapelle im Irmgardisstift geplant. Eine Übersicht findet sich auf der Internetseite www.viersenaktiv.de. Ebenfalls vorgesehen ist ein Mal-Wettbewerb: Kinder können Märchen-Bilder in den beteiligten Geschäften einreichen und erhalten dafür eine Schoko-Goldmünze. Eine Jury trifft eine Auswahl, die Geschäfte stellen Preise für die Sieger.

Am Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, öffnet der Märchen-Weihnachtsmarkt jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Gastronomie hat am Samstag bis Mitternacht geöffnet. Ergänzt wird der Markt um einen verkaufsoffenen Sonntag, von 13 bis 18 Uhr. „Das vielfältige Angebot des Weihnachtsmarktes umfasst unter anderem Bastelmöglichkeiten, einen Weihnachtsbasar im Weberhaus, musikalische Darbietungen wie einen Posaunenchor, Aufführungen des Metropol-Theaters sowie Ausstellungen im Heimatmuseum und im Süchtelnbüro“, kündigt eine Stadtsprecherin an. Auch der Nikolaus komme zu Besuch.

(naf)