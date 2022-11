Vorfall in Brüggen : Einbrecher fliehen mit Schmuck

Brüggen In der Zeit zwischen 8 und 18.15 Uhr haben Tatverdächtige die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Haverslohe in Brüggen aufgehebelt.

Einbruch in ein Einfamilienhaus am Donnerstag: In der Zeit zwischen 8 Uhr und 18.15 Uhr haben Tatverdächtige vermutlich die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Haverslohe in Brüggen aufgehebelt. Nach aktuellen Ermittlungen der Polizei im Kreis Viersen entwendeten sie Schmuck und konnten unerkannt fliehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben zu dem Einbruch oder den möglichen Tätern machen kann, kann sich unter der Telefonnummer 02162 3770 melden.