Märkte in Viersen Adventsmarkt in Pfarrheim und Irmgardisstift

Adventsgestecke, Seifen, Holzdekorationen, aber auch Plätzchen, Pralinen und Liköre: All das können Besucher beim Adventsmarkt auf dem Außengelände des Altenheims an der Bergstraße 50a in Süchteln erwerben, informiert ein Sprecher der Caritas. „Das Besondere daran: Sämtliche Produkte sind von den insgesamt 51 Mitarbeitenden des Altenheims Irmgardisstift außerhalb der Arbeitszeit ehrenamtlich hergestellt worden, teilweise mit Unterstützung der Mieterinnen und Mieter aus den Seniorenwohnungen im selben Gebäude.“ Der Markt ist am Freitag ab 15.30 und bis 18 Uhr, am Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher müssen einen negativen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen, den können sie vor Ort machen.