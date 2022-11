Termine, Öffnungszeiten, Angebot Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte im Kreis Viersen

Klein, aber fein und lokal: Das Hotel-Restaurant Lüttelforster Mühle, Lüttelforst 303 in Schwalmtal, lädt zum Adventsmarkt im Freien ein; für den „Weihnachtszauber“ wird der Biergarten umgestaltet. Am ersten (26./27. November) und zweiten Adventswochenende (3./4. Dezember) gibt es Stände mit einem weihnachtlichen Angebot an Speisen und Geschenkideen. Das Besondere: Musik kommt von lokalen Künstlern, etwa von Stefan Thielen am Sonntag, 27. November ab 15 Uhr und von Timo Brauwers am Sonntag, 4. Dezember ab 15 Uhr. Dann wird gegen 17 Uhr auch der Nikolaus erwartet. Öffnungszeiten: Am 26./27. November und 3./4. Dezember öffnen die Aussteller ihre Büdchen von 14 bis 20 Uhr.