Lichterdorf Erkrath

Wo: Bahnstraße/Markthalle Bavierplatz, Erkrath.

Wann: 25. bis 27. November

Öffnungszeiten: Freitag 18 bis 22 Uhr, Samstag 16 bis 22 Uhr,

Sonntag 14 bis 18 Uhr

Besonderheiten: Am 25. November wird um 18.30 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung in einer kleinen Zeremonie eingeschaltet. Im Anschluss spielt die Band Tonkomplex Weihnachtshits und Partyklassiker. Am 26. November gibt es ab 19 Uhr Livemusik von Palazzo & Friends. An allen Tagen ist für Essen, Getränke und Kinderunterhaltung gesorgt. In den Buden wird Selbstgemachtes von Mitgliedern des Handwerkerkreises, Freunden und Bekannten angeboten.