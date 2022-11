Der Büdchenzauber in Uedem geht am 10. und 11. Dezember rund um den Marktplatz über die Bühne. Angeboten werden Holzschnitzereien, Strick- und Nähwaren, Schmuck und Deko-Artikel und Leckereien. Für die Kinder wird ein Streichelzoo aufgebaut. An beiden Tagen werden Tannenbäume verlauft und es gibt ein buntes Rahmenprogramm. Die Auftritte diverser Chöre und Musikgruppen finden außer auf dem Marktplatz auch in der kaholischen und in der evangelischen Kirche statt. An beiden Tagen besucht der Nikolaus den Büdchenzauber. Am Samstag ist der Büdchenzauber von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 Uhr bis 20 Uhr.