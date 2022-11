Spendenaktionen in Viersen : Saison der Wunschbäume

Wünsche pflücken — das geht ab nächstem Freitag in den Filialen der Sparkasse, ab 28. November in der Dülkener Filiale der Volksbank und schon jetzt in der Filiale der Sparda-Bank in Alt-Viersen. RP-Archiv: Busch Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Jetzt kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Hunderte Kinder und Senioren aus Viersen, denen es finanziell nicht gut geht, haben ihre Wünsche aufgeschrieben. Sie wollen einen erfüllen? Das müssen Sie wissen.

Alle Jahre wieder, vor der Adventszeit, beginnt in Viersen die Saison der Weihnachtswunschbäume. Zum 16. Mal organisiert die Stadt Viersen mit Unterstützung verschiedener Kindertageseinrichtungen sowie ehrenamtlicher Helfer und der Sparkasse Krefeld das Projekt „Viersener Weihnachtswunschbaum“.

In den Zweigestellen des Kreditinstituts werden Tannenbäume aufgestellt, an deren Zweigen in Form von „Wunschsternen“ die Wünsche von Jungen und Mädchen bis 16 Jahre hängen. Sie leben in Familien in Viersen, Dülken, Süchteln oder Boisheim, die aufgrund der aktuellen Familiensituation wenig Spielraum für Geschenke haben.

Die Sparda-Bank-Filiale an der Hauptstraße in Alt-Viersen hat bereits einen Wunschbaum aufgestellt. An ihm sind die Wünsche von Mädchen und Jungen aus dem Don-Bosco-Kinderheim befestigt. „Kinder unserer Einrichtung bestückten den Tannenbaum in der Filiale mit ungefähr 100 Herzenswünschen“, berichtet Stefanie Heggen, Geschäftsführerin des Don-Bosco-Heims. „Von Knete bis Kuschelsocken ist alles dabei.“

Und dann gibt es noch, in diesem Jahr zum vierten Mal, die Aktion „111 Engel für Dülken“ — ein Wunschbaum für Senioren aus Dülken und Boisheim. Aktuell werden noch Wünsche gesammelt, der Baum wird dann bald in der Volksbank-Filiale am Neumarkt aufgestellt.

Allen drei Wunschbaum-Aktionen ist gemein: Das beschenkte Kind, der beschenkte Jugendliche, die beschenkte Seniorin bleibt anonym. Umgekehrt erfahren die Empfängerin und der Empfänger auch nicht, welcher Wunschpate oder welche Wunschpatin hinter dem Geschenk steht.

Sie wollen einen Wunsch erfüllen? So funktioniert das Beschenken konkret:

■ Viersener Weihnachtswunschbaum Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) wird am nächsten Freitag, 25. November, als Schirmherrin die Bäume zum Pflücken freigeben.„Diese Aktion macht Freude und erfüllt den Weihnachtsgedanken mit Leben“, sagt Anemüller. Eröffnet wird die Aktion in der Dülkener Sparkassenfiliale an der Venloer Straße im Beisein von Stefan Vander von der Sparkasse. Auch in den Geschäftsstellen in den Stadtteilen Viersen an der Hauptstraße 91 und in Süchteln am Lindenplatz 2 können die Wunschsterne ab dann gesammelt werden. Jeder Stern trägt eine Weihnachtswunsch-Nummer, den Vornamen und das Alter des Kindes oder des Jugendlichen sowie die konkrete Bezeichnung des Geschenks, damit es im örtlichen Handel gekauft oder online bestellt werden kann. Diese Angaben waren zuvor vom städtischen Jugendamt und Kitas, von Caritas, Diakonie und weiteren sozialen Institutionen gesammelt und der Stadt gemeldet worden.Die weihnachtlich verpackte Gabe im Wert von bis zu

25 Euro sollte vor der Abgabe mit dem Wunschstern beklebt werden, damit das Päckchen richtig zuzuordnen ist. Gerne dürfen dem Geschenk ein paar freundliche Zeilen beigelegt werden. Bis Freitag, 16. Dezember, muss das Paket wieder abgegeben worden sein. Angenommen werden die Päckchen an den Standorten der Wunschbäume in der jeweiligen Geschäftsstelle der Sparkasse. Ehrenamtler sorgen dafür, dass die Pakete zur Sammelstelle im Stadthaus kommen. Bis zum Heiligen Abend werden die Geschenke von dort persönlich an die Kinder und Jugendlichen, an deren Eltern oder die Sorgeberechtigten übergeben.

■ 111 Engel für Dülken Noch bis Freitag, 25. November, können Senioren aus Dülken und Boisheim ihre Wünsche (bis 25 Euro) im Dülken-Büro, Lange Straße 32, anmelden. Von Montag, 28. November, an bis zum 2. Dezember können die Wünsche von dem Baum in der Volksbank-Filiale am Neumarkt in Dülken abgepflückt werden. Die weihnachtlich verpackten Geschenke müssen zwischen dem 5. und 9. Dezember im Dülken-Büro abgegeben werden. Danach sorgen die Mitarbeiter des Dülken-Büros dafür, dass die Geschenke ihre Empfänger erreichen.