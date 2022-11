Kriminalität in Viersen Jugendliche Einbrecher?

Viersen · Bei einem Einbruch in Viersen-Süchteln haben die Täter Schmuck gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen 12.30 und 14.10 über den Wintergarten Zugang zu dem Haus an der Humboldtstraße. Zeugen beobachteten in der Nähe des Hauses drei verdächtige Personen.

23.11.2022, 16:40 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dap/dpa

Alle seien etwa 13 bis 16 Jahre alt. Sie trugen schwarze Kleidung. Einer der Verdächtigen ist etwa 1,60 Meter groß und hat schwarze Haare. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

(mrö)