Kultur-Event in Schwalmtal : Kunst kommt per Lastwagen

Schwalmtal Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, wird die Gemeinde Schwalmtal zu einem großen Ausstellungsort. Zu den alle zwei Jahre stattfindenden „Tagen der Kunst“ an 13 Veranstaltungsorten werden hunderte Besucher erwartet.

Kaum zu übersehen: Am Freitag haben in Schwalmtal-Waldniel die Vorbereitungen für das Wochenend-Event „Tage der Kunst“ begonnen. Unter großem Rangieren wurde vor dem Rathaus am Waldnieler Marktplatz ein orangefarbener Übersee-Container aufgestellt; Mit ihrer Kunst beziehen wird ihn die Malerin Kira Clever. Eine der ungewöhnlichsten Arbeiten ist eine Holzkugel von Hiroyuki Masuyama, die nicht nur in St. Michael zu sehen, sondern auch zu begehen sein wird. Sie zeigt im Innern den Sternenhimmel. Die „Tage der Kunst“ mit 13 Ausstellungsorten werden am Samstag, 15 Uhr, mit einem Konzert am Markt eröffnet. busch-/RP-Foto: j. Knappe