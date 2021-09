Vorfall nahe Brüggen : Polizei sucht nach einem Unfall nach Zeugen

Die Polizei bittet, dass sich Zeugen melden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Brüggen Wer ist bei Grün über die Ampel gefahren? Das fragt die Polizei nach einem Unfall in Brüggen-Bracht am Mittwoch gegen 7 Uhr. An der Ampelkreuzung der B221 mit der Brüggener Straße stießen zwei Autos zusammen; einer der beteiligten Fahrer (26) wurde leicht verletzt, an beiden Wagen entstand hoher Sachschaden.

