Unfall in Viersen : Radfahrer stürzt und fällt in ein parkendes Auto

Radfahrer stürzt und fällt in ein parkendes Auto

Unfall in Viersen

Viersen Noch weiß die Polizei nicht, warum der 17-Jährige mit seinem Fahrrad stürzte, als er auf der Kaiserstraße in Viersen unterwegs war.

Ein 17-jähriger Radfahrer aus Viersen hat sich bei einem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt; sein Rad und ein Auto wurden beschädigt. Laut Polizei war der Viersener um 20.20 Uhr auf der Kaiserstraße in Viersen unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Während des Sturzes stieß das Rad mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen zusammen. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.