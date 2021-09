Feuer in Waldniel : Polizei ermittelt nach Kellerbrand

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Waldniel Die Polizei ermittelt nach einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus an der Eickener Straße in Waldniel am Mittwoch. Die Hausbewohner sahen gegen 19 Uhr Rauch aufsteigen und hörten einen Knall. Die Feuerwehr löschte den Brand.