Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen wieder unter 100

Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 52 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 506 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 724 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 100,8 auf 92,5.