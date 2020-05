Fall der getöteten Dreijährigen in Viersen : Früheres Verfahren gegen Kita-Erzieherin wurde eingestellt

Viersen/Kleve Gegen die des Mordes verdächtigte Erzieherin der Viersener Kita war zuvor wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt worden. Wegen geringer Schuld und weil die Frau geständig war, wurde das Verfahren aber eingestellt.

Mordverdacht in Viersener Kita : Familienministerium will Bericht von Landesjugendamt

Eine Rechtsmedizinerin hatte die Verletzung untersucht und nicht ausgeschlossen, dass die Frau sich diese selbst zugefügt haben könnte. In den Vernehmungen seien dann weitere Ungereimtheiten aufgetaucht. Die Frau habe schließlich eingeräumt, dass das „möglicherweise alles nicht richtig“ gewesen sei, was sie erzählt habe. Inzwischen steht die Frau im Verdacht, in einer Kita in Viersen eine Dreijährige ermordet zu haben.