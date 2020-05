Unfall in Viersen : Radfahrer prallt mit Auto zusammen

Unfall in Viersen

Ein Radler wurde bei einem Unfall in Süchteln leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung in Viersen-Süchteln.

Ein 22-jähriger Rennradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall an der Kreuzung Hindenburgstraße/Humboldtstraße in Viersen-Süchteln leicht verletzt worden.