Dreijährige in Viersen getötet : Ermittler wollen weitere Details zu Mordverdacht in Kita nennen

Viersen Nach der Verhaftung einer Erzieherin in Viersen wegen Mordverdachts wollen die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Donnerstag weitere Details zum Tod eines dreijährigen Kindergartenkindes nennen.

Die Ermittlungen seien noch nicht vollumfänglich abgeschlossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in ihrer Einladung für 14 Uhr mit. „Wir verstehen, dass ein großes mediales Interesse und emotionale Betroffenheit in der Bevölkerung besteht“, so die Behörden - dennoch seien nur Pressevertreter und die nur in begrenzter Zahl zugelassen.