Pflege in Viersen : Deutsches Rotes Kreuz übernimmt den Pflegedienst Peters

Die DRK Nordrhein Soziale Dienste hat den Pflegedienst an der Feldstraße in Süchteln übernommen. Foto: Nadine Fischer

Süchteln Im März war für den ambulanten Pflegedienst Michael Peters mit Sitz in Viersen-Süchteln eine Insolvenzverwalterin bestellt worden. Nun gehört der Dienst zur DRK Nordrhein Soziale Dienste.

Die DRK Nordrhein Soziale Dienste des Deutschen Roten Kreuzes hat den ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst Michael Peters mit Sitz in Süchteln übernommen. Das DRK versteht sich als starker Partner im Bereich der Pflege- und Sozialleistungen. „Wir freuen uns, dass wir das gewohnte Engagement in der Pflege und Betreuung somit fließend weiterführen können. Die bekannte und vertraute Qualität setzt sich damit fort“, sagt Hartmut Krabs-Höhler, Sprecher der DRK Nordrhein Soziale Dienste.

In Wesel an Offermannstraße

In Wesel an Offermannstraße : Pkw von Pflegedienst aufgebrochen

Angehörige und Kunden sollen dabei von einer ganzheitlichen Betreuung profitieren, mit verschiedenen Hilfeleistungen aus einer Hand. So bietet das DRK etwa neben der ambulanten Pflege auch Dienstleistungen wie den Hausnotruf, Besuchsdienste, Haushaltshilfen, Familienunterstützungen und Schulungen für pflegende Angehörige an.

Seit 2004 ist das Rote Kreuz im ambulanten Pflegedienst und in der Sozialdienstleistung in Viersen aktiv. „Wir sorgen dafür, dass Hilfe in vertrauter Umgebung für Menschen stattfinden kann. Wir sind froh, diese Unterstützung in der Pflege nun mit der Übernahme des Pflege- und Betreuungsdienstes Peters im Kreis Viersen weiter ausbauen zu können“, sagt Krabs-Höhler.