Corona im Kreis Viersen : Zahl der Todesfälle im April deutlich angestiegen

Kreis Viersen Im April sind im Kreis Viersen mehr Menschen gestorben als in jedem anderen April der vergangenen sechs Jahre. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Landesamtes NRW hervor. Demnach starben im April im Kreis Viersen 352 Menschen (April 2019: 306 Gestorbene).

Am Freitag sank die aktuelle Infiziertenzahl im Kreis Viersen erstmals seit Mitte März auf weniger als 50 Personen: 49 Einwohner waren mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, das sind zwölf weniger als am Vortag. Eine neue Infektion wurde gemeldet. In Viersen gibt es aktuell sieben bestätigte Infektionen, in Nettetal fünf, in Schwalmtal zwölf, in Niederkrüchten eine und in Schwalmtal keine.