Freizeittipp für Brüggen : Von der Burg aus zu Seen und Heide

Brüggen Vom Brüggener Zentrum nach Niederkrüchten über die Grenze und zurück: Auf der 40 Kilometer langen Tour warten viele Eindrücke auf die Radfahrer. Zum Beispiel bei einem kleinen Ausflug im Tierpark oder im Naturschutzgebiet Elmpter Schwalmbruch.

Norbert Weyers ist begeisterter Radfahrer. Rund 200 Kilometer ist er unter der Woche im Sattel unterwegs; dazu kommen Touren am Wochenende, gern mit seiner Frau, oder auch mit Freunden und Bekannten. „Radfahren ist für mich Entspannung pur“, sagt der 59-Jähriger, der als Referent bei einem Sportverband tätig ist. Gebürtig in Mönchengladbach-Rheydt, hat er in Born seine Heimat gefunden. „Auf dem Rad sieht mal viel, kann immer wieder Neues entdecken“, sagt der 59-Jährige. In Gesellschaft könne man sich zudem unterhalten, allein die Schönheit von Natur und Kultur auf sich wirken lassen.