Niederkrüchten : Haushaltsentwurf mit einem Defizit von 1,2 Millionen Euro

Niederkrüchten Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 weist in Niederkrüchten ein Defizit von 1,2 Millionen Euro aus. Es soll mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden.

(hb) In der Sitzung des Rates brachte Kämmerin Marie-Luise Schrievers den Haushaltsentwurf ein. Er steht unter dem Motto: Investition in die Zukunft. „Mit zahlreichen Zukunftsprojekten wollen wir die Weichen für die künftige Entwicklung unserer Gemeinde stellen. Die Herausforderungen aus dem Masterplan Wohnen zur Schaffung zukünftig notwendigen Wohnraums stehen dabei im Vordergrund unserer Bemühungen“, erläuterte die Kämmerin. Obwohl sich der voraussichtliche Anfangsbestand an liquiden Mitteln auf stattliche 10,6 Millionen Euro belaufen werde, seien im Planungszeitraum 2022 bis 2025 zur Finanzierung aller Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 15,5 Millionen Euro erforderlich. Es handele sich dabei aber eindeutig um rentierliche Kredite in die Zukunft der Gemeinde. „Unter Berücksichtigung der sonstigen Ein- und Auszahlungen heißt das, wir investieren mehr als 36 Millionen Euro im Planungszeitraum 2022-2025. Der auf das Jahr 2022 entfallende Anteil beläuft sich auf 14,5 Millionen an investiven Auszahlungen“, so Schrievers.