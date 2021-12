Corona im Kreis Viersen : Ein Todesfall und 30 Neuinfektionen an Schulen

Kreis Viersen Seit dem Wochenende haben sich im Kreis Viersen 153 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Eine 80-jährige Frau aus Tönisvorst starb laut Kreisgesundheitsamt an den Folgen ihrer Corona-Infektion.

30 Neuinfektionen fielen bei Tests an Schulen auf. Auch im Seniorenhaus St. Cornelius in Viersen-Dülken wurde eine Neuinfektion registriert. Damit gelten aktuell 1138 Menschen im Kreisgebiet als infiziert, das sind 128 weniger als am Freitag. 157 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.