Bildung in Brüggen : Honigherstellung auf dem Stundenplan

Brüggen An der katholischen Grundschule Bracht gibt’s seit dem Sommer eine Imker AG. Jetzt verkaufen die Schüler den ersten selbst geernteten Honig.

Wie es dazu gekommen ist? Im August hat Tom Schuck die Leitung der KGS übernommen: „Ich bin seit vielen Jahren Hobby-Imker und habe bereits an meiner vorherigen Schule Kinder im Sekundarbereich bei einer AG für Umwelt- und Klimaschutz sowie Artenvielfalt begeistern und sensibilisieren können“, erklärt er. Seinen Grundschülern wollte er dies auch ermöglichen: im Spätsommer zogen auf dem Schulgelände in Bracht Schulbienen ein.

In der Bienen-AG übernehmen die Teilnehmer die Pflege des Bienenvolkes, lernen aber viel über die Wechselwirkung von Bienen mit ihrer Umwelt. „Auch aktuelle Themen wie das Insektensterben werden hier greifbar“, berichtet Schuck. Was außerdem behandelt wird: Die Bedeutung der Honigbiene für die Natur und den Menschen. „Ohne bestäubende Insekten würde es einen großen Teil unserer Nahrungsmittel nicht geben, denn die meisten unserer Kulturpflanzen sind darauf angewiesen“, erklärt der Schulleiter.

Die Kinder warten schon gespannt auf die nächste Honigernte: „Wir hoffen dann im nächsten Jahr auf insgesamt zwei Honigernten“, so Schuck. Doch auch im Winter haben die jungen Imker noch ausreichend zu tun, so stehen noch eine Winterbehandlung gegen Varroamilben mit Oxalsäure und allgemeine Tätigkeiten zur Vorbereitung auf das Frühjahr an. Die Wartezeit bis zur nächsten Schul-Honig-Ernte im Frühjahr kann also bestens überbrückt werden.