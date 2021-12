Zweitligist holt aus sechs Spielen 18 Punkte : Gladbacher HTC feiert eine Hinrunde ohne Makel

David Ascenso Franco (r.) wirbelte für den GHTC bei beiden Siegen am Wochenende. Foto: Susanne Breithaupt

Hockey Mit zwei Siegen gegen Kahlenberg und Oberhausen rundet der Gladbacher HTC die erste Hälfte der Hallensaison ab. Mit 18 Punkten führt das Team von Jan Klatt die Gruppe West der Zweiten Bundesliga an. Am Sonntag feierte zudem Jan Krauß sein Debüt in der Halle.

Auch am letzten Spieltag des Jahres überzeugten die Hockeyherren des Gladbacher HTC sowohl beim Heimspielerfolg gegen den Kahlenberger HTC (10:7) als auch beim deutlichen Auswärtssieg beim Oberhausener THC (11:3). Nach sechs Partien steht das Team rund um Trainer Jan Klatt und Kapitän Felix Krause mit einer optimalen Ausbeute von 18 Punkten klar auf dem ersten Tabellenrang vor DSD Düsseldorf. Herausragender Akteur des Doppelspieltags war der 37-jährige Routinier Paul Tenckhoff, der insgesamt sieben Treffer erzielte und somit in beiden Partien ein entscheidender Faktor war. Bei noch vier ausstehenden Partien im neuen Jahr hat das Team eine starke Ausgangslage für einen möglichen Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga.

Am Freitagabend erwischten die Gäste aus Kahlenberg den besseren Start und gingen durch einen Doppelpack von Bastian Preuss bereits nach fünf Minuten mit 2:0 in Führung. Nach zwischenzeitlichem Anschlusstreffer von Wei Adams bauten sie diese bis zur Viertelpause gar auf 4:1 aus. Die zweiminütige Spielunterbrechung nutzte Jan Klatt sehr effektiv, um sein Team wachzurütteln. In unter Corona-Bedingungen voller Halle legten die Gastgeber deutlich zu und starteten mit insgesamt sechs Treffern in Folge eine furiose Serie, an dessen Ende – rund 25 Spielminuten später – ein 7:4 Vorsprung lag. Elias Trueson, David Ascenso Franco, Spielführer Felix Krause sowie Paul Tenckhoff drehten die Partie zugunsten des GHTC.

Paul Tenckhoff (l.) und Felix Krause (M.) bejubeln einen Treffer gegen den Kahlenberger HTC. Foto: Susanne Breithaupt

INFO Der GHTC hat alle sechs Hallenspiele gewonnen 2. Hockey-Bundesliga, Gr. West ⇥Tore Pkt. 1. Gladbacher HTC ⇥53:10 18 2. DSD Düsseldorf ⇥43:27 12 3. SW Köln⇥35:22 9 4. Kahlenberger HTC⇥39:52 6 5. HC Essen 99 ⇥26:33 3 6. Oberhausener THC⇥15:46 0

Auch im dritten Viertel fehlte Kahlenberg der Zugriff auf die temporeiche Gladbacher Offensive und erneut Paul Tenckhoff sowie eine verwandelte Strafecke von Robin Kremers krönten den Sechs-Tore-Lauf der Hausherren. Der KHTC hatte in beiden Kreisen nun deutlich das Nachsehen und konnte lediglich das späte 5:8 durch Paul Kratsch erzielen. Wohlwissend, dass ein solcher Vorsprung nicht uneinholbar ist, agierte der GHTC auch im letzten Abschnitt druckvoll und ließ durch Tore von Paul Tenckhoff, Felix Krause und Robin Kremers keinerlei Zweifel am Ausgang des Spiels. Die Kahlenberger konnten trotz zwei eigener Treffer durch Paul Kolodziej und Lukas Keffel den fünften GHTC-Sieg nicht mehr verhindern.

Mit dementsprechend breiter Brust gingen die Gladbacher auch in die zweite Partie des Wochenendes beim Oberhausener THC. Nach einem torlosen aber für den GHTC chancenreichem Viertel belohnten sie sich im zweiten Spielabschnitt für ihre Überlegenheit: Paul Tenckhoff und der erst 17-jährige Jan Krauß, der sein Debüt in der Hallenbundesliga gab und Mitglied der im GHTC tief verwurzelten Sportlerfamilie Krauß ist, sorgten für ein 2:1 zur Halbzeit, was den Spielverlauf nur im Ansatz wiederspiegelte. Bis zur Viertelpause schraubten Wei Adams, David Ascenso Franco und Paul Tenckhoff die Anzeigetafel auf 5:2 in die Höhe. Trotz des klaren Spielstandes legte die Partie in den letzten fünfzehn Minuten noch einmal deutlich an Intensität und Tempo zu. Gladbach erhielt einen Siebenmeter gegen sich, den Keeper Patrick Alex jedoch souverän parieren konnte. Anschließend schnürte David Ascenso Franco einen lupenreinen Hattrick ehe Jan Krauß und ein abschließender Doppelschlag von Paul Tenckhoff für ein überdeutliches 11:3 sorgten, dass auch die spielerische Überlegenheit der Auswärtsmannschaft zeigte.

„Es waren jetzt unsere ersten Partien ohne Mustaphaa Cassiem, der natürlich gefehlt hat, aber wir haben das mit einer tollen Mannschaftsleistung, vor allem David Ascenso Franco und Paul Tenckhoff mit ihren Treffern, aufgefangen. Paul ist ein echter Hallenspezialist, der seine ganze Erfahrung und Cleverness vor allem im gegnerischen Kreis top ausspielt. Er kam aus einer langen Verletzung hat aber direkt super reingefunden. Nach dem ersten Viertel gegen Kahlenberg, das wir schon ein wenig verschlafen haben, sind wir super zurück gekommen und haben in beiden Partien überzeugt. Wir haben die maximale Punktausbeute geholt. Jetzt wäre es natürlich gelogen, wenn wir sagen würden, wir schielen nicht auf den Aufstieg. Aber nun genießen wir erstmal die wohlverdiente Pause, bevor es Ende Januar mit schweren Partien weitergeht,“ resümiert Trainer Jan Klatt.