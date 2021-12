Plantage in Schwalmtal : Der Weihnachtsbaum von nebenan

Wer seinen Traumbaum gefunden hat, kann ihn entweder mit einer Handsäge selbst sägen. Oder er meldet sich – „wir helfen dann mit einer Motorsäge aus“, sagt Johannes Boers. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Grenzland Bei Familie Boers in Schwalmtal wachsen rund 10.000 Nordmanntannen und Blaufichten. Dort können Familien ihre Weihnachtsbäume selbst schlagen. Viele kamen früher als in den Vorjahren. Das liegt auch an Corona.