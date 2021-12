Grenzland : Stefan Dückers vom Amt des Regens entpflichtet

Grenzland Monsignore Stefan Dückers war von 2000 bis 2007 als Pfarrer in Brüggen, Bracht und Born und als Leiter der GdG Brüggen-Niederkrüchten tätig. Zuletzt leitete er das Aachener Priesterseminar. Geboren wurde er in Nettetal-Kaldenkirchen.

„Ich wünsche Weihbischof Karl Borsch Gottes Segen für die neu übernommene Aufgabe. Mein tiefer Dank gilt Monsignore Stefan Dückers, der über sechs Jahre das Amt des Regens voller Überzeugung und mit viel Herzblut übernommen hat“, betont Bischof Helmut Dieser. Stefan Dückers hatte im Juni 2015 die Nachfolge von Peter Blättler in der Leitung des Aachener Priesterseminars angetreten. „Ich danke an dieser Stelle für die gemeinsame Zeit, das gemeinsame Ringen um eine gute Ausbildung sowie um den Weg jedes einzelnen Kandidaten, für viele wertvolle Hinweise, ermutigende Worte und für das mir geschenkte Vertrauen in den vergangenen Jahren“, sagt Monsignore Stefan Dückers.

Er wurde 1964 in Kaldenkirchen geboren und im Oktober 1990 in Rom zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit in Aachen-Brand wurde er, nach Freistellung zum Weiterstudium, 1999 zum Doktor der Theologie promoviert. Von 2000 bis 2007 war Dückers als Pfarrer in Brüggen, Bracht und Born und als Leiter der GdG Brüggen-Niederkrüchten tätig. Seit 2009 wirkte er zusätzlich als Referent für die Ordens- und Säkularinstitute.