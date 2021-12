Kreis Viersen Der geplante Impfbus für den Kreis Viersen kann erst mit Verspätung seinen Betrieb aufnehmen.

Es gebe noch „technische Probleme“ und Lieferengpässe für die Ausstattung des Busses, erklärte ein Kreis-Sprecher auf Anfrage. „Unser Hauptaugenmerk liegt momentan auf den rollierenden Impfungen in den einzelnen Kommunen, die wir an unterschiedlichen Orten umsetzen und so viele Menschen niedrigschwellig erreichen können.“