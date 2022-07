Streit in Niederkrüchten : Kampagnen zum Bürgerentscheid über das Freibad

Niederkrüchten Am 21. August stimmen die Niederkrüchtener über eine Sanierung des Freibads ab. Befürworter und Gegner wollen nun noch einmal für ihre Argumente werben.

Der Termin des Bürgerentscheids über die Sanierung des Freibads an der Straße Am Kamp rückt näher. Befürworter wie Gegner wollen die Zeit bis zum 21. August nutzen, noch einmal intensiv für ihre Argumente zu werben. Am heutigen Donnerstag, 21. Juli, tun das von 18 bis 20 Uhr im Rathaus mit einer Informationsveranstaltung die fünf Parteien und Wählergemeinschaften, die eine Sanierung des Freibades ablehnen und stattdessen für den Bau eines neuen Bades mit Innen- und Außenbecken und einer großen Liegewiese plädieren. Für ein solches Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Brüggen machen sich CDU, SPD, FDP, CWG und NWG stark. Sie haben einen Flyer entworfen, mit dem sie auf Bürger zugehen und sie vom „interkommunalen Bad“ überzeugen wollen. Doch auch die Initiatoren des Bürgerentscheids, die eine Freibadsanierung fordern, wollen nicht untätig sein. Auch sie planen eine Kampagne, die demnächst starten soll.

Die inzwischen der Öffentlichkeit präsentierten genauen Pläne für ein interkommunales Bad überzeugen die Freibad-Initiative nicht. Das in den Plänen vorgesehene Außenbecken hält sie für viel zu klein. „Das kann das Freibad in keinster Weise ersetzen. Und wir befürchten, dass das Versprechen am Ende nicht eingehalten und das Außenbecken dann doch nicht gebaut wird“, sagt Dirk Zilz, Ratsmiglied der Grünen und in der Initiative aktiv. Am Freibad gebe es bereits mehr als 100 Parkplätze, bei einem neuen interkommunalen Bad würden für die geplanten knapp 140 Stellplätze weitere Flächen versiegelt werden.