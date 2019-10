Ferienprogramm in Viersen : Die Superhelden aus dem Alo

Die Teilnehmer der Herbstferienaktion im Alo haben neben Superhelden-Kostümen zum Thema „30 Jahre UN-Kinderrechte“ 32 riesige Memory-Karten gebastelt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Der Treffpunkt für Spiderman, Superwoman und Co. ist derzeit im Dülkener Kinder- und Jugendzentrum Alo. „Werde dein eigener Superheld“ ist der Titel der Herbstferienaktion. Dazu gibt es ein selbst hergestelltes riesiges Memory.

Von Bianca Treffer

Friedericke, Paulina, Zoe und Emilie-Isabella sind in die Arbeit vertieft, wobei es sich in dem Fall um das Füllen eines Einmal-Gummihandschuhes mit Watte handelt. Sorgfältig stopfen die Mädchen Finger für Finger mit dem weichen Material aus. „Wenn der Handschuh ausgestopft ist, bringen wir ihn in die geschlossene Handform und fixieren ihn mit der Heißklebepistole“, erklärt Daniela. Wie das aussieht, demonstriert die Betreuerin der Herbstferienaktion des Dülkener Kinder- und Jugendzentrums Alo der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter an ihrem eigenen, bereits gefüllten Modell. An ihrem Tisch entstehen nämlich Hulk-Hände, die später Stifte oder andere Gegenstände halten können. Aber nicht nur dort spielt ein Superheld die tragende Rolle.

Unter dem Titel „Werde dein eigener Superheld“ finden sich die unterschiedlichsten Helden in Form von selbst gebastelten Sparschweinen, Windlichtern, Hampelmännern und als Laubsägearbeit in dem Jugendzentrum wieder. Überall wird fleißig und voller Konzentration gebastelt. Im großen Nebenraum bestimmen indes Leinwände, Pinsel und Farben das Bild. „Weil die Kinder so viel Spaß am Malen hatten, haben wir unser Memory-Projekt ausgebaut“, sagt Dagmar Reichel. Dabei zieht die Viersener Künstlerin eine große graue Box unter dem Tisch hervor. 64 Sperrholzplatten von jeweils 40 mal 40 Zentimeter Größe stehen darin dicht aneinandergereiht. „Das ist unser XXL-Memory, welches die Kinder zum Thema ,30 Jahre UN-Kinderrechte’ gestaltet haben“, informiert Alo-Leiterin Bettina Passon. Superhelden kämpfen für Recht und Gerechtigkeit, die UN-Kinderrechte tun das Gleiche. Im ALO entstand daher die Idee, ein großes Memory in Sachen Kinderrechte herzustellen.

Info Upcycling mit alten Jeans und Hemden Kursus Das Alo, Kettelerstraße 45 in Dülken, bietet am Samstag, 30. November, 10 bis 15 Uhr, einen Upcycling-Nähkursus für Jugendliche ab zwölf Jahren an. Aus alten Herrenoberhemden und Jeans entstehen neue Stücke. Das Angebot ist kostenfrei. Aufgrund der Planung wird um eine Anmeldung gebeten. Gesucht Zudem sucht das Alo noch alte Jeans jeglicher Größe für das Angebot. Kontakt: Telefon 02162 52932, E-Mail an alo@st-cornelius-und-peter.de.

Die jungen Teilnehmer der Herbstferienaktion entwarfen zu den Themen Recht auf Bildung, Freizeit und Kultur sowie Recht auf Gesundheit und Recht auf ein gewaltfreies Leben, Skizzen, die Reichel einscannte und vergrößerte, damit sie als entsprechende Vorlage für die eigentliche große Memorykarte genutzt werden konnten. Ob das Recht, eine Schule besuchen zu dürfen, dargestellt durch ein Schulbuch, oder das Recht auf sauberes Trinkwasser, umgesetzt durch ein Glas Wasser – die Kinder malten das jeweilige Motiv zweimal.