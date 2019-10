Unfall in Viersen : Rollerfahrer weicht Auto aus und stürzt

Unfall in Viersen

Viersen Die Polizei sucht Zeugen nach dem Unfall auf der Kanalstraße in Viersen.

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf der Kanalstraße ist ein 19-jähriger Viersener leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr er von der Gerberstraße kommen auf einem Motorroller Richtung Kreisverkehr. Er gab an, dass ihm in der S-Kurve ein dunkles Auto mit bärtigem Fahrer entgegen gekommen und auf seine Fahrspur geraten sei. Beim Ausweichen sei er gestürzt. Hinweise: Ruf 02162 3770.