Polizeieinsatz in Viersen : Betrunkener Fahrraddieb greift Polizisten an

Viersen Der Mann hatte zwei Messer und einen Gegenstand, der als Hieb- und Stichwaffe eingesetzt werden könnte, dabei.

Ein 20-jähriger Kenianer ohne festen Wohnsitz hat am Mittwoch in Viersen Polizeibeamte angespuckt und versucht, Kopfstöße zu verteilen. Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Beleidigung, Fahrraddiebstähle: Auch mit diesen Vorwürfen muss sich der Mann nach Polizeiangaben in einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die Einsatzkräfte waren gegen 19.45 Uhr an der Löhstraße auf den betrunkenen Mann getroffen. Ein 53-jähriger Viersener hatte die Polizei gerufen, weil er zuvor von dem 20-Jährigen angespuckt und mit der Faust geschlagen worden sein soll. Der mutmaßliche Täter flüchtete zwar und ließ ein Fahrrad zurück, tauchte dann aber mit einem anderen Fahrrad wieder auf, während die Polizisten die Anzeige des Vierseners aufnahmen. Als sie den Kenianer überprüften, fanden sie zwei Messer und einen Gegenstand, der als Hieb- und Stichwaffe eingesetzt werden könnte. Weil er sie beleidigte und versuchte, Kopfstöße zu verteilen, wurde er laut Polizei zu Boden gebracht. In Polizeigewahrsam soll er seine Beleidigungen fortgesetzt und versucht haben, einen Beamten anzuspucken.