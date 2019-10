Vorfall im Brüggener Zentrum : Diebe fliehen mit Geld aus Restaurant

Brüggen Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Geld gehört zur Beute, die Einbrecher in einem Restaurant am oberen Teil der Klosterstraße in Brüggen gemacht haben. Laut Angaben der Polizei haben die Diebe zwischen Mitternacht und Donnerstagmorgen eine rückwärtige Tür des Lokals aufgehebelt. Sie konnten unerkannt mit dem Geld aus einer Kassette fliehen. Wer in diesem Zeitraum am Anfang der Klosterstraße etwas beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162 377-0.