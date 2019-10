Grenzland : Verbrechen im Naturpark

Grenzland Stephan Michels hat seinen ersten Thriller veröffentlicht. Der Wegberger Autor lässt einen Profi-Soldaten ein lebensgefährliches Drama erleben –– am Rhein und an der Schwalm.

Der 53-Jährige ist eigentlich IT-Fachmann. Aufgewachsen in Kleve, zog er nach dem Abitur und Studium nach Düsseldorf. Bereits als Grundschüler liebte Michels das Schreiben –– 0und Kriminalromane, etwa die Ratekrimis von Wolfgang Ecke aus dem „Club der Detektive“.„ „Ich habe das immer gerne gemacht. Den Krimi aus der vierten Klasse haben meine Eltern sogar irgendwann Jahrzehnte später gefunden““, erzählt er. Jahrelang habe er zunächst Kurzkrimis verfasst und damit auch an Wettbewerben teilgenommen. Vier bis fünf Seiten zu einem vorgegebenen Thema, und mit etwas Glück landet die Kurzgeschichte in einem Sammelband, der veröffentlicht wird. „„Doch irgendwann wollte ich einen richtigen Thriller schreiben““, sagt Michels.

Im August 2016 begann er mit der Arbeit daran. Stück für Stück formte sich die Geschichte, die ihren Ursprung in der Landeshauptstadt Düsseldorf hat. Dort lebt der ehemalige Profi-Soldat Simon Harper nach seinem Einsatz in Afghanistan. Doch nachdem er den Tod eines Revisors von einer Düsseldorfer Privatbank untersucht, verlagert sich die Handlung in den Naturpark an Schwalm und Maas. Mit seinen Ermittlungen sticht er jedoch in ein Wespennest – und begibt sich in Lebensgefahr. Simon wird vom Jäger zum Gejagten, wie es der Buchtitel ankündigt. In Dalheim hat der Soldat, der mittlerweile ins Visier eines Profikillers geraten ist, ein geheimes Versteck mit einem Lager.