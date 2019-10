Kostenpflichtiger Inhalt: Grusellabyrinth in Viersen : Halloween ohne Shockwarts

In diesem Jahr ist die Halloween-Deko am Haus von Stefanie Dally und Andy Moors deutlich dezenter als sonst. Foto: Nadine Fischer

Die Süchtelner Stefanie Dally und Andy Moors brauchen mal eine Pause: In diesem Jahr bauen sie in ihrem Haus und Garten kein Horrorlabyrinth auf. 2018 standen Besucher bis zu zwei Stunden lang an, um reinzukommen.