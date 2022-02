Leben in Schwalmtal : Grüne werben für Handlungskonzept

Schwalmtal Warum die Bündnisgrünen auf breiter Basis einen neuen Masterplan für Schwalmtal entwickeln wollen. Paul Lentzen und Jan Vander erläutern die Gründe.

Herr Lentzen, Herr Vander, die Grünen haben einen offenen Brief an alle Schwalmtaler, Politiker und die Verwaltung verfasst, indem Sie für einen Masterplan Schwalmtal werben. Warum ist das nötig?

Paul Lentzen Die kommunale Entwicklung Schwalmtals war in den vergangenen Jahrzehnten geprägt von tiefgreifendem Strukturwandel: Die angestammte Metall- und Textilindustrie fiel weg, viele Einzelhändler, Bäckereien und Metzgereien verschwanden. Eine vielfältigere Gewerbestruktur und Neubaugebiete sind entstanden. Das alles wurde planerisch im Wesentlichen Schritt für Schritt realisiert. Es ist ganz offensichtlich: Unsere Gemeinde entwickelt sich, allerdings fehlt ein klar formuliertes Ziel: Wo wollen wir hin? Wie soll Schwalmtal in Zukunft aussehen?

Kultur in Schwalmtal : Neue Freizeitangebote in Schwalmtal

Lentzen Bürgermeister Andreas Gisbertz hat zu einem interfraktionellen Gespräch eingeladen. Allerdings gibt es dazu noch keinen Termin. Vielleicht können wir zu diesem Gespräch erste Ideen von Bürger mitnehmen. Wir wollen das nicht allein als Grüne beantragen, sondern gemeinsam mit allen Fraktionen im Schwalmtaler Rat entwickeln. Der offene Brief soll eine Grundlage für einen gemeinsamen Antrag im Rat sein, vielleicht schon in der Mai-Sitzung. Die Themen wie Bauen, Kitas oder Schule könnten dann in den Fachausschüssen beraten werden. Wichtig ist uns, möglichst viele Bürger von vorn herein mitzunehmen.

Vander Es fehlen Treffpunkte für junge und für ältere Menschen. Aber das ist nur unser Eindruck. Die Ideen sollen gemeinsam entwickelt werden. Wir wollen mit einem Ziel beginnen.

Lentzen Zwar wird in den Jugendtreffs, in den Sportvereinen und in den Kirchen sehr viel geboten, aber wir brauchen offene Begegnungsstätten. Haus Gorissen könnte ein kultureller Anziehungspunkt werden und damit auch die Gastronomie am Markt fördern. Viele Ältere vermissen zudem Gastronomie als Treffpunkte. Die vorhandene Gastronomie müssen wir halten und fördern. Und bei Baugebieten müssen wir größer denken: Entlang der Nordtangente wird mit den weiteren Burghof-Abschnitten immer mehr gebaut. Dort muss nicht nur an die ausreichende Infrastruktur für Autofahrer, sondern auch für Radler und Fußgänger gedacht werden. Dort und auch bei anderen Baugebieten sollte stärker der Bedarf an Kita-Plätzen berücksichtigt werden.