Vorfall in Viersen : Junge bei Unfall schwer verletzt

Viersen Ein sechsjähriger Junge aus Viersen ist am Freitag bei einem Unfall derart schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein sechsjähriger Junge aus Viersen ist am Freitag bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus kam. Nach Angaben der Polizei war gegen 18.55 Uhr eine Frau (53) aus Viersen mit ihrem Wagen auf der Elsa-Brändström-Straße in Viersen-Rahser unterwegs; sie fuhr in Richtung Bismarckstraße. Als sie an zwei geparkten Autos vorbeifuhr, lief laut Polizei ein Junge unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Frau versuchte noch zu bremsen. Doch sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.