Corona im Kreis Viersen : 613 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Ein 92-jähriger Schwalmtaler ist an den Folgen seiner Corona-Infektion verstorben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Ein 92-jähriger Mann aus Schwalmtal ist an den Folgen seiner Corona-Infektion verstorben. Das teilte der Kreis am Freitag mit. Das Kreisgesundheitsamt registrierte 613 Neuinfektionen — das sind 27 Neuinfektionen weniger als am Donnerstag.

Die Gesamtzahl der infektiösen Einwohner nennt der Kreis nicht mehr; die Daten seien mit einer zu großen Unsicherheit behaftet. Aktuell werden 30 (+4) Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt. Drei (+/-0) liegen auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet.