Vorfall in Niederkrüchten : Einbrecher fliehen mit diversen Schmuckstücken

Unbekannte sind am Samstag, 19. Februar, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19 Uhr in einen frei stehenden Bungalow am Felderweg in Niederkrüchten-Elmpt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei im Kreis Viersen durchsuchten sie alle Räume. Nach ersten Erkenntnissen gehörten diverse Schmuckstücke zu ihrer Beute. Hinweise zu dem einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnumer 02162 3770 entgegen.