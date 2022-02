Vertrag läuft noch bis Sommer 2023 : Jos Luhukay will nach Aufstieg mit Venlo Karriere beenden

Im Sommer 2023 ist Schluss: Jos Luhukay wird nach Auslauf seines Vertrages bei VVV Venlo seine Trainerkarriere beenden. Fo to: van der Velden Foto: Heiko van der Velden

Keuken Kampioen Divisie Jos Luhukay hat angekündigt, dass er nach Ablauf seines Vertrages bei VVV Venlo im Sommer 2023 seine aktive Trainerkarriere beenden wird. Ein Ziel hat er bis dahin noch. Derweil verhindert das Unwetter eine Fan-Rückkehr in den Niederlanden.

Die Vorfreude bei VVV Venlo auf das Spiel am Freitagabend war groß: Nachdem die niederländische Regierung unter der Woche das Ende zahlreicher Corona-Beschränkungen verkündet hatte, wären endlich wieder mehr Fans in den Stadien erlaubt gewesen. Doch darauf müssen die Mannschaften der ersten und zweiten Liga in den Niederlanden noch mindesten eine Woche warten.

Denn aufgrund der stürmischen Wetterbedingungen und einer Unwetterwarnung hat der niederländische Fußballverband KNVB pauschal alle Spiele der Eredivisie und Keuken Kampioen Divisie abgesagt. Das betraf auch Zweitligist VVV Venlo, der am Freitagabend um 20 Uhr eigentlich beim Tabellenvorletzten Helmond Sport gastiert hätte. „Das angesetzte Spiel wird zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt. Der Verband folgte dabei dem Rat des Ministeriums, um die Sicherheit der Spieler, Mitarbeiter und Fans nicht zu gefährden. Ein Nachholtermin wird zeitnah bekannt gegeben“, erklärte VVV in einer Pressemitteilung am Freitag.