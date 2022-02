„Move Day“ des Kreissportbundes Viersen : Eine Bühne für die Sportvielfalt in der Region

Viersen Mit der für Anfang April 2022 geplanten Veranstaltung „Move Day“ bekommen Sportvereine aus dem Kreis Viersen die Chance, ihr Angebot zu präsentieren.

Der Kreissportbund Viersen (KSB) hat sich etwas Neues einfallen lassen: Am 9. April findet auf dem Gelände am Hohen Busch in Viersen der erste „Move Day“, also ein Bewegungstag, statt. „Zu der Zeit kann man erstmals draußen was machen. Das wollen wir nutzen und den Vereinen aus dem Kreis Viersen die Möglichkeit geben, sich darzustellen“, sagt Jutta Bouscheljong, kommissarische Leiterin beim KSB. Laut des Verbandes nehmen Sport und Bewegung im Alltag einen immer höheren Stellenwert ein, allerdings sind für viele vor allem kommerzielle Anbieter die erste Anlaufstelle. „Diese Angebote drängen immer weiter in den Markt. Wir wollen daher die Vielfalt an Sportvereinen im Kreis präsentieren“, sagt Alexander Tomm, Referent beim KSB für den Bereich Integration durch Sport.