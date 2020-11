Schulen im Grenzland : Digitale Tage der offenen Tür

Grenzland Im November hätten die weiterführenden Schulen Eltern und Viertklässler zu Tagen der offenen Tür eingeladen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie müssen sich die Schulen etwas Neues einfallen lassen. Wir zeigen, wer was macht.

Normalerweise informieren sich die Eltern der jetzigen Grundschüler der vierten Klassen bei einem Tag der offenen Tür im November, welche weiterführende Schule sie für ihren Sprössling als geeignet erachten. Dabei haben die Schulen stets die Möglichkeit, auf ihre Philosophie, auf Schulprogramme, Fördermöglichkeiten und Arbeitsgruppen hinzuweisen. Kinder und Eltern lernen schon mal das Gebäude kennen und bekommen ein Gefühl für die Schule, in der das Kind dann wahrscheinlich die nächsten sechs bis neun Schuljahre verbringen wird.

Doch Corona macht auch hier einen Strich durch die Rechnung. Die Schulen müssen sich etwas einfallen lassen, wie sie ihre Vorzüge nun vermitteln. Das St. Wolfhelm Gymnasium in Waldniel startet ein Pionierprojekt der besonderen Art. Es wird am 5. Dezember einen virtuellen Tag der offenen Tür geben. Bereits nach den Sommerferien haben die jetzigen Fünftklässler dafür mit der Produktion eines Imagefilms begonnen. Ein Schüler der achten Klasse erstellte den Film gemeinsam mit seinem Vater. „Das Schöne daran ist, das ist ein Gemeinschaftsprodukt von Eltern und Lehrern. Das macht auch unsere Schule aus. Über unsere wöchentliche Info an die Eltern habe ich gefragt, wer bei dem Imagefilm helfen könnte und es hat sich sofort jemand gemeldet“, sagt Schulleiter Thomas Martens stolz.