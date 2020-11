Sozialarbeit in Brüggen : Flüchtlingsberatung fortsetzen

Brüggen Ursprünglich wollte sich die Diakonie Krefeld Viersen aus der Flüchtlingsberatung in Bracht zum Jahresende zurückziehen. Jetzt soll eine Stelle weiter erhalten bleiben.

Die Ehrenamtler in der Flüchtlingsarbeit der Gemeinde Brüggen schlugen Alarm. In einem Brief an Politiker im Kreis Viersen teilten sie ihre Befürchtung mit, die gute Flüchtlingsarbeit in Brüggen sei in Gefahr. Die Diakonie Krefeld Viersen wolle ihre Arbeit in der Flüchtlingsarbeit im Westkreis zum Jahresende einstellen. Diakonie-Geschäftsführer Ludger Firneburg sorgt dagegen für Beruhigung. Auf Nachfrage teilt er mit, die Diakonie habe sich entschieden, die Förderung für eine Stelle zu beantragen. Die Entscheidung werde bis zum Jahresende von der Bezirksregierung mitgeteilt.