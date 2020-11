Polizeieinsatz auf der A 52 : Drogenschmuggler festgenommen

Schwalmtal Die A 52 ist nach wie vor eine Route für den Drogenschmuggel aus den Niederlanden. Am Mittwoch konnte die Autobahnpolizei einen 41-Jährigen festnehmen, der in seinem Wagen Stecklinge von Marihuana-Pflanzen geladen hatte.

Zivilstreifen der Düsseldorfer Autobahnpolizei fiel am Mittwoch gegen 14.45 Uhr ein Auto auf, das auf der A 52 aus Richtung Roermond kam. Als das Fahrzeug bei Elmpt von der Autobahn gelotst und kontrolliert werden sollte, beschleunigte der Fahrer und fuhr weiter in Richtung Mönchengladbach. Den Einsatzkräften gelang es, das Fahrzeug in Höhe Schwalmtal anzuhalten. Bei der Kontrolle des Fahrers mussten die Beamten Zwangsmittel anwenden. Der Fahrer hatte über 500 Stecklinge von Marihuana-Pflanzen geladen. Die Beamten nahmen den 41-jährigen Mann vorläufig fest.