Kommunalpolitik in Brüggen : Gellen als Bürgermeister vereidigt

Brüggen Der neu gewählte Gemeinderat kam in der Burggemeindehalle zu seiner ersten Sitzung zusammen. Einstimmig wurden drei Bürgermeister-Stellvertreter gewählt.

(busch-) Der neu gewählte Brüggener Rat ist in der Burggemeindehalle zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Den Altersvorsitz übernahm Georg Optenplatz (SPD), er führte Brüggens alten und neuen Bürgermeister Frank Gellen ( CDU ) in sein Amt ein und vereidigte ihn. Gellen hatte bei der Kommunalwahl am 13. September mit 72,6 Prozent ein überaus deutliches Ergebnis gegen seinen Herausforderer Udo Rosowski von der SPD erzielt.

Bürgermeister Frank Gellen hat die neu gewählten Ratsmitglieder in ihr Amt eingeführt und verpflichtet. Er hoffe auf einen respektvollen und fairen Umgang in der nächsten Ratsperiode. Zudem appellierte er an die 33 Ratsmitglieder: „Wir brauchen Ihren Rat, Ihre Hilfe und Ihre Rückendeckung – gerade jetzt in der Corona-Krise.“ Gemeinsam sollten Rat, Verwaltung und Bürgermeister viele wichtige Entscheidungen treffen, um die Burggemeinde weiter nach vorn zu bringen.